Contributi per le imprese colpite dal Covid

Dal Comune contributi a fondo perduto contro le ripercussioni economiche dell'epidemia. Il bando rivolto alle piccole e micro imprese

MONTEROTONDO MARITTIMO — Contributi a fondo perduto alle piccole e micro imprese commerciali e artigianali del territorio comunale colpite economicamente dal Covid-19.

Li eroga il Comune tramite un bando "Rivolto - spiega l'ente-alle attività che sono più esposte al rischio di contagio e a quelle che hanno dovuto osservare per legge lunghi periodi di chiusura. Il contributo massimo assegnabile alle piccole e micro imprese ritenute a rischio alto (quelle che sono a stretto contatto con i clienti e nelle quali si consumano in loco bevande e alimenti) è pari a 1000 euro; mentre scende a 800 euro il contributo massimo erogabile per le imprese a rischio medio –basso e quelle che hanno subito prolungati periodi di chiusura.

Il contributo potrà essere richiesto per l’adeguamento delle aziende alle misure anticontagio, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’ampliamento dei locali; l’innovazione di prodotto e di processo, interventi di digitalizzazione dei processi di marketing on line e vendita a distanza; per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per la realizzazione di opere murarie e impiantistiche".

“Prosegue così l’intervento avviato nel 2020 dal Comune di Monterotondo Marittimo a sostegno dell’economia locale, per contenere l’impatto economico del Covid -19. – commenta, Emi Macrini, assessore comunale al Commercio e all’Innovazione – Tra le misure straordinarie varate lo scorso anno, abbiamo istituito anche un fondo di circa 50mila euro, di cui 28mila finanziate nel 2020 e il resto nel 2021, che saranno distribuite sul territorio attraverso questo bando, pensato esclusivamente per le piccole e micro imprese”.

Le domande dovranno essere presentate entro le 24 del 29 Aprile. Potranno essere consegnate a mano all’ufficio del protocollo comunale, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12; a mezzo pec all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it.

Testo integrale del bando e relativa documentazione a questo link.