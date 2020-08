Covid, due giovani positivi dopo la vacanza

L'Asl segnala altri due contagi in provincia di Grosseto. I nuovi casi in Toscana sono 59: 26 collegati a rientri dall'estero o da altre regioni italiane

GROSSETO — Dopo i sei nuovi casi segnalati ieri, altre due persone sono risultate positive al Coronavirus in provincia di Grosseto

Il report dell'Asl Toscana sud est relativo alle ultime 24 ore segnala due nuovi casi in Maremma: una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 24, rientrati dalla Sardegna e già in isolamento domiciliare in quanto contatti di un caso già noto positivo. Entrambi sono asintomatici.

I nuovi casi in Toscana, stando al report regionale, sono 59, con una età media di 34 anni. Oltre la metà (il 65 per cento) sono asintomatici.

11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna), più 3 contatti di rientri dei giorni scorsi (2 Malta, 1 Croazia). 11 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna, 4 da altre regioni italiane. 1 caso è riferibile a un cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana.

I dati così aggiornati portano i contagi registrati nella nostra regione da inizio epidemia a quota 11.175, 441 dei quali in provincia di Grosseto.

Il report non segnala nuovi decessi collegabili al virus. Restano quindi 1.139 i deceduti nella nostra regione da inizio epidemia.

I guariti sono ad oggi 9.056, pari all'81 per cento dei casi totali.