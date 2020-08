Nel grossetano 14 nuovi casi, 6 sono giovani

Nuova ondata di contagiati dal Covid segnalati dalla Asl in provincia di Grosseto. I 6 più giovani hanno tra i 19 e i 22 anni

GROSSETO — Ventiquattro ore contrassegnate dal generale incremento dei nuovi casi di Covid-19 in Toscana. Sono infatti 14 i nuovi casi di contagio segnalati dalla Asl Sud Est in provincia di Grosseto a fronte dei 21 in più rilevati in tutto il territorio dell'azienda (Grosseto, Siena, Arezzo) dove sono 177 le persone al momento seguite dai servizi sanitari.

Da rilevare ancora una volta la presenza di pazienti giovani, due dei quali tornati dalla Sardegna, di età compresa tra i 19 e i 22 anni.

Questa la situazione dei nuovi positivi così come comunicata dalla Asl Toscana Sud Est:

Nel Comune di sorveglianza di Monte Argentario:

- ragazza di 22 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatica;

- donna di 49 anni, già in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

- uomo di 50 anni, già isolamento domiciliare, paucisintomatico;

- donna di 51 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

- uomo di 55 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatico;

- donna di 20 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatica, Indagine in corso

Nel Comune di sorveglianza di Follonica:

- uomo di 74 anni, già in isolamento domiciliare, paucisintomatico;

Nel Comune di sorveglianza di Magliano in Toscana:

-donna di 46 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Croazia, asintomatico;

Nel Comune di sorveglianza di Orbetello:

- uomo di 72 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatico;

- donna di 68 anni, già in isolamento domiciliare, paucisintomatica;

Nel Comune di sorveglianza di Capalbio:

- ragazzo di 19 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, paucisintomatico;

- ragazzo di 22 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico;

- ragazza di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica;

- ragazza di 21 anni, già in isolamento domiciliare, rientrati dalla Sardegna, asintomatica.

In Toscana oggi il bollettino regionale ha segnalato 79 nuovi casi di contagio da Covid-19. I contagiati totali dall'inizio dell'epidemia, quindi, sono saliti a 11.063. Non si registrano decessi che in tutta la Toscana, quindi, restano 1.139. I guariti sono 9.046.