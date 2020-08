Covid, quattro nuovi casi nel grossetano

A segnalarlo il bollettino odierno della Asl toscana sud est. Fra i nuovi quattro casi un giovane di 24 anni rientrato da Malta

GROSSETO — Quattro nuovi casi di Covid-19 in provincia di Grosseto. A renderlo noto la Asl toscana sud est nell'odierno report.

Tre i casi nel comune di Grosseto: un uomo di 24 anni rientro da Malta e si trova in isolamento domiciliare, asintomatico. Un uomo di 25 anni, paucisintomatico in isolamento. Un uomo di 56 anni paucisintomatico in isolamento domiciliare.

Un caso a Castiglione della Pescaia, si tratta di una donna di 88 anni paucisintomatica. Contatto di un caso reso noto nei giorni scorsi. In isolamento domiciliare.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, da inizio epidemia ad oggi, in provincia di Grosseto il Coronavirus avrebbe contagiato 429 persone, mentre in Toscana i casi totali registrati da febbraio a oggi salgono a 10.925. Oggi in Toscana si sono registrati 40 nuovi casi.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 1 contatto per i casi di Grosseto che è stato immediatamente posto in isolamento.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono in totale 999.