Ondata Covid in Maremma con 84 positivi in 24 ore

Sono stati registrati 84 nuovi tamponi positivi nell'arco di 24 ore nella provincia di Grosseto. Sono 17 le località che hanno segnalato nuovi casi

GROSSETO — Sono stati tracciati 84 nuovi contagiati su 563 tamponi processati nelle ultime 24 ore, 26 solo a Grosseto. Sono 17 i Comuni che hanno segnalato contagiati tra i residenti.

Nel dettaglio i nuovi casi sono emersi ad Arcidosso 2, Capalbio 1, Castel del Piano 4, Castiglione della Pescaia 3, Follonica 8, Gavorrano 5, Grosseto 26, Manciano 5, Massa Marittima 2, Monte Argentario 3, Monterotondo Marittimo 2, Orbetello 3, Roccalbegna 1, Roccastrada 12, Scansano 5, Seggiano 1, Semproniano 1.

I numeri arrivano col bollettino emesso quotidianamente dalla Asl Sud Est. I nuovi contagi riguardano 25 persone di età al di sotto dei 18 anni, 11 tra 19 e 34 anni, 23 tra 35 e 49 anni, 12 fra 50 e 64 anni, 10 fra 65 e 79 anni e 3 over 80. Sono invece 12 i nuovi guariti.

Quanto ai ricoveri, poi, attualmente all'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti 30 pazienti in reparto di degenza Covid e 5 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.

A livello aziendale, nell'intera Asl Sud Est sono complessivamente 194 i nuovi casi riscontrati in più dalle 14 di ieri. In tutto risultano attualmente in carico alla Asl, nel Grossetano, 626 persone positive tra cui 592 seguite al domicilio.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.