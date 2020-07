Il Covid si ferma di nuovo nel grossetano

Nell'arco delle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus. L'unico in più individuato nella Asl Sud Est è nel senese

GROSSETO — In provincia di Grosseto restano 408 i casi di Covid-19 rilevati da quando l'epidemia di SarsCov2 è iniziata. La Asl Toscana Sud Est, infatti, non segnala nuovi casi sul territorio. L'unico in più segnalato nel territorio di competenza della Asl (Grosseto, Arezzo e Siena) è stato rilevato nel senese: si tratta di un 37enne a Poggibonsi.

Al momento sul territorio sono 34 i casi in carico al servizio sanitaro. Di questi, 30 sono in isolamento domiciliare, 3 in ospedale, 1 è un ricovero extra Asl. I guariti sono 1.395.

Da ieri sono stati eseguiti 688 tamponi.

Questa invece la situazione in Toscana dove nelle ultime 24 ore, emerge che l'epidemia ha fatto segnare un nuovo passo in avanti: sono stati infatti 17 i nuovi casi confermati, 6 dei quali ricollegabili al focolaio individuato nel Mugello due giorni fa. In tutto, quindi, in Toscana sono 10.458 i contagiati dal SarsCovd2 dall'inizio dell'emergenza. I deceduti sono 1.134 (nessuno in più da ieri) e i guariti sono 8.944.