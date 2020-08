Hanno i sintomi del Covid, 2 nuovi casi in Maremma

Due ragazzi sono risultati positivi al Covid-19 mentre l'età media si abbassa in tutta la Toscana dove i nuovi casi sono stati quasi 100 in 24 ore

GROSSETO — Sono due i nuovi casi segnalati oggi nel Grossetano, nel Comune di Monterotondo Marittimo un ragazzo di 15 anni ed una ragazza di 18 anni, sintomatici ed in isolamento domiciliare, rientrati dalla Macedonia.

L'attività di tracciamento dei contatti stretti non ha rilevato nuovi casi tra i contatti per i casi di Grosseto. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.700 tamponi.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 342 persone risultate positive al tampone. 2.300 persone sono già in isolamento domiciliare in quanto in quanto in quanto o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 3 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

In Toscana sono 11.785 i casi di positività al Coronavirus, 98 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.503. Non si registrano nuovi decessi.

L'età media dei 98 casi odierni è di 34 anni circa per quanto riguarda gli stati clinici, il 67 per cento è risultato asintomatico, il 23 pauci-sintomatico.