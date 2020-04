Due ventilatori polmonari per due ospedali

La solidarietà nell'emergenza Covid-19 non si ferma. Nuova Solmine ha donato due ventilatori agli ospedali di Grosseto e Piombino

GROSSETO — Continuano i gesti di vicinanza e solidarietà alla sanità toscana durante l'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19. Nuova Solmine, azienda leader nella produzione di acido solforico ed oleum, ha donato due ventilatori agli ospedali di Grosseto (Centro Covid-19) e Piombino: il primo è stato già consegnato, il secondo sarà disponibile a breve.

Le società del gruppo, che operano all’interno del settore strategico della chimica, sono in piena operatività in quanto attività essenziali, ponendo in atto tutte le misure di protezione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori condivise. Solbat, in particolare, contribuisce alla produzione e alla distribuzione su tutto il territorio nazionale di presidi medico-chirurgici, nonché di sanificazione personale e collettiva.