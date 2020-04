Sanificazione con l'ozono per il Pegaso

Vaccino per il coronavirus, parla il primo volontario: «Paura? No, è una malattia terribile»

Non si ferma la solidarietà al tempo del Covid: adesso la base grossetana dell'elisoccorso ha in dotazione uno strumento che sanifica gli ambienti

GROSSETO — Una strumentazione per la sanificazione degli ambienti per l'elisoccorso Pegaso. Donazione da parte della Squadra al Cinghiale “La Sughera 101” e dell'associazione “Camper Club Maremma” di Grosseto alla Asl Toscana sud est che hanno consegnato il dispositivo per la sanificazione con ozono degli ambienti di lavoro alla Base grossetana dell'elisoccorso, situata all'interno dello stabilimento ospedaliero Misericordia.

I sistemi di sanificazione sono in questo momento di emergenza Covid quanto mai utili, se non indispensabili, a rendere puliti e disinfettati le superfici e gli spazi di lavoro, specialmente quelli dove sono svolte attività sanitarie. Questo tipo di strumentazione trasforma l'ossigeno presente nell’aria in ozono, un elemento naturale che dopo avere esercitato il suo potente potere ossidante si riconverte in ossigeno, senza rilasciare residui nocivi o dannosi e senza fare ricorso ad alcuna sostanza chimica. Un sistema completamente naturale, innocuo per l’uomo e per l'ambiente, che elimina virus, batteri, spore e tutti quei microorganismi che normalmente proliferano negli ambienti.

“Ringrazio a nome di tutti gli operatori dell'elisoccorso le due associazioni per questo bel gesto di altruismo che va ad arricchire le numerose dimostrazioni di vicinanza che ogni giorno la Asl continua a ricevere – dice Stefano Barbadori, direttore Elisoccorso Asl Toscana sud est – Lo strumento sarà utilizzato in particolar modo per la disinfezione di Pegaso 2 così da garantire ai nostri professionisti lo svolgimento in sicurezza delle attività di salvataggio e trasferimento e la tutela dei pazienti soccorsi”.

“Siamo noi che dobbiamo ringraziamo tutti voi, medici, infermieri e tutti gli operatori della sanità, che quotidianamente affrontate ogni tipo di emergenza e soprattutto ora, in questo momento estremamente difficile” - dichiarano Massimo Guidoni, capocaccia La Sughera 101 e Alessandro Guidoni, presidente Camper Club Maremma.