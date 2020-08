Il Covid non molla, cinque contagi in 24 ore

Il report dell'Asl sud est sull'andamento del Coronavirus segnala nuovi casi nel Grossetano. Il contagiato più giovane ha 14 anni

GROSSETO — Sono cinque i tamponi risultati positivi al Coronavirus tra quelli analizzati nelle ultime 24 ore nel Grossetano. Si tratta di 5 nuovi contagi, segnalati dall'Asl sud est e rilevati a Follonica.

I nuovi casi anche quello di un 14enne. Gli altri hanno tra i 38 e i 42 anni.

Il report della Regione sull'andamento dell'epidemia segnala 11 nuovi casi in Toscana suddivisi tra le province di Firenze, Lucca, Pisa e Grosseto.

Secondo i dati diffusi dalla Regione sarebbero ad oggi 412 i casi di Coronavirus complessivamente rilevati in provincia di Grosseto da inizio emergenza.

In Toscana il Coronavirus ha finora contagiato 10.530 persone. Di queste 8.978 sono guarite, mentre quelle attualmente positive sono 415.

Il report della Regione non segnala nuovi decessi in Toscana.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18 (1 in più rispetto a ieri), mentre 397 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.