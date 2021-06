Covid, 8 contagi ma i guariti sono di più

I dati relativi alla provincia, contenuti nel bollettino dell'Asl sud est, parlano di 10 guarigioni in 24 ore. Fermi i decessi

GROSSETO — Tra ieri e oggi sono stati 8 i responsi di positività al Coronavirus in provincia: 4 a Grosseto e altri 4 distribuiti tra i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Magliano in Toscana e Scansano (un nuovo caso per comune).

Questo dicono i dati contenuti nel report odierno dell'Asl sud est, che parlano anche di 10 nuove guarigioni. Sull'intero territorio provinciale si contano 323 persone attualmente positive e 463 contatti stretti in quarantena.

I ricoverati nell'area Covid dell'ospedale Misericordia di Grosseto sono 11, due i pazienti in terapia intensiva.

