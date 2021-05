Biblioteche e archivi, una rete in espansione

Il Comune di Pitigliano ha aderito con la sua biblioteca comunale. Diventano così 18 i Comuni membri insieme ad altri soggetti

PITIGLIANO — Anche Pitigliano ha aderito, con la sua biblioteca comunale, alla Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione. Questa nuova adesione porta a 18 il numero delle amministrazioni comunali che fanno parte della Rete insieme ad altri soggetti impegnati nel panorama culturale della provincia di Grosseto.

“La Rete Grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (Grobac) - afferma Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di sistema della Rete e assessore alla cultura di Roccastrada - saluta con molto piacere l’adesione del Comune di Pitigliano, che rafforza il ruolo che la Rete stessa sta svolgendo per promuovere il patrimonio storico, sociale e culturale presente sul territorio grossetano e far conoscere sempre di più le biblioteche come luoghi di socializzazione e di crescita per le comunità”.

“È con vera gioia che ci sentiamo pienamente e di nuovo accolti nella rete bibliotecaria grossetana – ha aggiunto l’assessore alla cultura di Pitigliano Irene Lauretti -. Saluto con grande entusiasmo i comuni e tutti i bibliotecari che vi lavorano da molti anni con la speranza di poterci incontrare e iniziare a collaborare quanto prima. Ringrazio inoltre il presidente Emiliano Rabazzi e la coordinatrice Anna Bonelli per il prezioso supporto. La nostra adesione alla Rete amplierà la rosa dei servizi rivolti all'utenza e permetterà di soddisfare le varie esigenze cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. I servizi sono gratuiti e per usufruirne è sufficiente essere registrati presso una delle strutture aderenti alla Rete Biblioteche e Archivi di Maremma”.

Fanno parte della rete istituita nel 1999 i Comuni di Arcidosso, Capalbio, Castell'Azzara, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccastrada, Scansano e Scarlino, Provincia di Grosseto, l’Isgrec, Istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea, la Fondazione Grosseto cultura - con le biblioteche di Clarisse Arte e del museo di storia naturale - la fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto, l’Istituto statale di istruzione superiore Antonio Rosmini di Grosseto e l’istituto statale di istruzione secondaria Leonardo da Vinci di Arcidosso.