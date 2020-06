Con il Frecciarossa in Versilia e all'Argentario

Nuovo collegamento Trenitalia per far ripartire il turismo. Il treno che collega Roma e Milano fermerà lungo la costa della Toscana e della Liguria

VIAREGGIO — Novità per l'estate 2020: il Frecciarossa 1000 arriva in Versilia, all’Argentario e nel Levante ligure. Il nuovo collegamento, pensato per far ripartire il turismo dopo il lockdown dovuto alle restrizioni per evitare il contagio di coronavirus, partirà dal 14 giugno. Il treno è quello che collega Roma e Milano e fermerà lungo la costa della Toscana e della Liguria.

Il Frecciarossa unirà tutti i giorni le due principali città italiane con la costa tirrenica, dalla Versilia all’Argentario, fermando anche in Liguria, a Genova e nel Levante ligure. Nuovi collegamenti per facilitare gli spostamenti di chi da Roma e Milano vuole raggiungere facilmente in treno alcune delle spiagge e dei borghi fra i più belli d’Italia.

Torna anche il Frecciarossa da e per Chiusi-Chianciano Terme. Da domenica 14 giugno e per tutto il periodo estivo due nuove corse di Trenitalia collegheranno la località toscana alle principali città italiane servite dall’Alta Velocità.