Arrivano i vigili di quartiere

Approvati i progetti attuativi della singole città, con l'elenco dei quartieri dove i vigili opereranno. I Comuni coinvolti

FIRENZE — Al via in Toscana la sperimentazione sui ‘vigili di quartiere'. A febbraio la giunta regionale aveva già dato il primo via libera al progetto, stanziando 9 milioni in tre anni con cui sostenere la spesa per ottanta agenti e individuando 15 comuni, quindici, tutti con più di 35 mila abitanti, che ne avrebbero potuto beneficiare.

Adesso sono stati approvati i progetti attuativa della singole città, dove sono elencati anche i ‘quartieri' dove i vigili opereranno. I comuni coinvolti sono Viareggio, Pisa, Firenze, Massa, Prato, Livorno, Lucca, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Campi Bisenzio, Pontedera, Sesto Fiorentino, Empoli e Piombino.