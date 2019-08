Gli insegnanti a lezione sul "Confine Orientale"

Summer School della Regione Toscana in preparazione al viaggio istituzionale nel Giorno del Ricordo 2020. Foibe, confini, nazionalismi al centro

RISPESCIA — Seconda edizione della Summer School rivolta dalla Regione Toscana agli insegnanti delle scuole superiori riuniti nella sede dell'ex Enaoli di Rispescia, in provincia di Grosseto, per quattro giorni di studio dal titolo “Per la storia di un confine difficile. L'alto Adriatico nel Novecento”. Foibe, esodo e confini al centro del programma di studio. La vicepresidente della Regione Monica Barni ha definito l'iniziativa un nuovo tassello nelle politiche della memoria, in preparazione, dopo gli ottimi risultati del 2017/2018, al Giorno del Ricordo e al viaggio istituzionale sul confine orientale.

"Esiste un drammatico vuoto di conoscenza storica nella nostra società. Riguarda il tema dei confini, del fascismo, delle Resistenze, così come quello dei nazionalismi, di ieri e quelli che si ripropongono con aggressività allarmante oggi, insieme al doloroso tema dell'esodo e dell'esilio - ha detto Monica Barni - Le violenze vissute da chi viveva e abitava il territorio del 'confine orientale', per la sua natura di crocevia identitario, culturale e politico, sono state e sono al centro di laceranti contese simboliche e politiche. Per questo affrontare questi temi con voi, insegnanti delle scuole superiori toscane, è motivo di grande soddisfazione per la Regione che così contribuisce a favorire la conoscenza di questi tragici eventi presso i giovani delle scuole e favorisce la conservazione della memoria di quelle tragiche vicende, come chiesto dalla legge che ha istituito il 'Giorno del Ricordo'".

La Toscana è stata tra le prime regioni in Italia a coinvolgere le scuole e gli studenti nelle iniziative sulla memoria che coinvolgono gli Istituti Storici della Resistenza. Queste le sezioni di studio della Summer School: Confini e nazionalismi ieri e oggi, Fascismi di confine e resistenze, Foibe e esodo, Confini oggi.