Brutta sorpresa nel grossetano, 4 positivi e 1 caso sospetto

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Nelle ultime 24 ore il Covid ha colpito 4 residenti nel capoluogo, tutti ricoverati in ospedale. Il caso sospetto è in una nota località balneare

GROSSETO — Dopo cinque giorni senza nuovi casi di contagio, il Covid-19 è tornato a colpire nel capoluogo della Maremma: stando al nuovo report della Asl Toscana sud est, nelle ultime 24 ore sono stati individuati 4 nuovi positivi (2 in più rispetto a quelli già inseriti nel bollettino della Regione aggiornato alle ore 12, vedi articolo in home page) e c'è anche un quinto caso per ora solo sospetto, in attesa del risultato del tamponenaso-faringeo.

I 4 nuovi nuovi casi abitano tutti a Grosseto e sono una donna di 47 anni, un uomo di 74, un altro uomo di 85 e una signora di 100 anni.

Il caso sospetto invece è a Castiglione della Pescaia, una donna di 44 anni.

Attualmente la Asl Toscana sud est ha in carico 38 casi di Covid compreso quello che deve essere confermato. Di questi, 30 sono in isolamento domiciliare, 4 in ospedale, uno è ricoverato al di fuori del territorio dell'Asl, un altro è stato trasferito in un altto territorio, 2 sono anziani ricoverati in rsa.

I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 1.389.