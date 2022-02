Nel Grossetano 3 morti e 122 nuovi casi di Covid

Sono 3 le persone che risultano decedute nell'ultimo bollettino. Nuovo calo per i tamponi positivi che sono stati rilevati nelle ultime 24 ore

PROVINCIA DI GROSSETO — Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 122, in calo rispetto ai 234 delle precedenti 24 ore.

Il numero complessivo dei deceduti sale a 306 con i 3 morti registrati nell'ultimo bollettino: si tratta di un uomo di 69 anni, vaccinato, un uomo di 96 anni vaccinato ed una donna di 85 anni, non vaccinata.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati per i sintomi del Covid, sono 37 nella bolla Covid dell'ospedale della Misericordia e 3 in terapia intensiva.

A questi vanno aggiunti 13 degenti ricoverati per altre patologie che hanno scoperto al Misericordia di avere anche il Covid e altri 8 che invece lo hanno scoperto dopo l'arrivo all'ospedale di Orbetello.

Qui sotto l'elenco dei Comuni che hanno registrato nuovi positivi nelle ultime 24 ore