Covid, 233 nuovi casi tra Grosseto e Maremma

392 guariti in più rispetto alle 24 ore precedenti, fermi i decessi. I dati aggiornati dal bollettino sanitario dell'Asl sud est

GROSSETO — Nella giornata di ieri altre 233 persone residenti in provincia di Grosseto hanno scoperto, all'esito dei tamponi effettuati sul territorio, si essere risultati positivi al Coronavirus.

Il bollettino sanitario diffuso dall'Asl sud est, che fotografa l'andamento dell'epidemia, rende nota la distribuzione dei nuovi contagi: Arcidosso 1, Campagnatico 2, Capalbio 8, Castel Del Piano1, Castiglione Della Pescaia 8, Civitella Paganico 4, Follonica 22, Gavorrano 5, Grosseto 103, Magliano In Toscana 5, Manciano 9, Massa Marittima 5, Monte Argentario 12, Monterotondo Marittimo 4, Montieri 4, Orbetello 12, Pitigliano 9, Roccastrada 4, Santa Fiora 1, Scansano 6, Scarlino 4, Sorano 4.

Per quanto riguarda i ricoveri, nella bolla Covid dell'ospedale Misericordia sono attualmente ricoverati 37 pazienti. Sono 3 invece i pazienti in terapia intensiva. Tra i ricoverati, la percentuale di non vaccinati è del 60%. Il bollettino dell'Asl non segnala nuovi decessi collegabili al Covid in provincia di Grosseto, dove si registrano 392 guariti in più rispetto alle 24 ore precedenti.

nella nostra regione, tra ieri e oggi sono stati accertati 3.050 nuovi contagi, individuati sulla base di 29.163 tamponi, sia molecolari che rapidi. Il tasso dei nuovi positivi toscani è del 10,46%.