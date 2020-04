Task force per la sanificazione delle strade

Continua la sanificazione delle strade a Grosseto, servizio che si sta ripetendo ciclicamente da quando è iniziata l'emergenza Covid

GROSSETO — Sanificazione senza sosta a Grosseto dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Sia in città che nelle frazioni molte le strade già sottoposte a questo servizio, che si sta ripetendo ciclicamente.

Oggi il personale di Sei Toscana sarà impegnato nella sanificazione delle strade: piazza Albegna, piazza Brennero, piazza Istria, piazza Vittorio Veneto, via Adda, via Arno, via Bolzano, via Damiano Chiesa, via Don Minzoni, via Fiume, via Friuli, via Lucania, via Merano, via Pasubio, via Po', via Pola, via Ronchi, via Sardegna, via Scrivia, via Tirso, via Toscana, via Trebbia, via Trieste, via Udine, viale della Pace, viale Emilia.