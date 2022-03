Cosa succede a Biden? Perché questa guerra stravolge i piani Usa Cosa succede a Biden? Perché questa guerra stravolge i piani Usa

Attualità sabato 05 marzo 2022 ore 14:07

Nuova vita per la piscina provinciale

Sono partiti e sono in corso in questi giorni i lavori per recuperare la piena funzionalità della struttura, sulla copertura e nei servizi interni

GROSSETO — Tornerà a funzionare presto la piscina provinciale di via de' Barberi a Grosseto, sono già in corso i lavori per recuperarne la funzionalità piena sia sulla copertura che nei servizi interni. A realizzare le opere una ditta di Parma per un importo di 315.550 euro. “La comunità di Grosseto ha bisogno della nostra piscina provinciale - ha detto Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -. Da quando è stato realizzato l'impianto di via de' Barberi ha supportato il bisogno di effettuare didattica del nuoto e attività sportiva. Ho voluto che i lavori si realizzassero sollecitamente e ben presto tutto tornerà ad essere utilizzabile in sicurezza.” L’intervento prevede la sostituzione del manto di copertura esistente con una struttura di finitura metallica leggera prefabbricata che ne allungherà e migliorerà la durata. Oltre a questo intervento è previsto il rifacimento delle docce e wc nello spogliatoio uomini.