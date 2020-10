Leonardo Marras assessore regionale all'economia

Eugenio Giani ha formato la nuova giunta: all'ex presidente della Provincia le leleghe ad attività produttive, economia, credito, turismo e lavoro

GROSSETO — L'ex presidente della Provincia di Grosseto Leonardo Marras è tra gli assessori della nuova giunta della Toscana di Eugenio Giani.

Questa mattina, nel corso della prima riunione della giunta regionale alla villa di Careggi, il neo eletto governatore ha svelato le deleghe degli otto assessori regionali. Tra questi anche Leonardo Marras (Pd), al quale sono state assegnate le deleghe ad attività produttive, economia, credito, turismo e lavoro.

Marra, ex sindaco di Roccastrada per due mandati, dal 2009 al 2014 ha ricoperto anche la carica di presidente della Provincia fino ad approdare in Regione nel 2015, nel ruolo di consigliere.