Grossetano senza decessi per Covid da 9 giorni

I nuovi positivi al coronavirus sono 31, di cui ben 28 nel capoluogo di provincia. All'ospedale Misericordia ancora 8 pazienti in gravi condizioni

GROSSETO — Su 581 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Grosseto e provincia sono emersi 31 nuovi positivi al coronavirus (ieri 14).

Asl ha indicato la provenienza dei 31 casi odierni: 2 Castiglione della Pescaia, 28 Grosseto, 1 Monte Argentario.

Anche oggi non si registra alcun ulteriore decesso per Covid-19. Gli ultimi decessi risalgono a lunedì 17 Maggio.

I nuovi contagi riguardano 6 persone under 18, 2 di età tra 19 e 34 anni, 13 tra 35 e 49 anni, 8 fra 50 e 64 anni, 2 fra 65 e 79 anni e zero over 80. Sono 15 i nuovi guariti.

Quanto ai ricoveri attualmente all'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti 22 pazienti in reparto di degenza Covid (uno meno di ieri) e 8 in terapia intensiva (uno meno di ieri).

