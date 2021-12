Travolto da un'auto, ciclista finisce in ospedale

Cina, torna la gogna pubblica per timore del Covid

L'incidente è avvenuto alle 7 di stamani. A seguito dell'impatto l'uomo in bicicletta ha riportato traumi multipli ed è stato soccorso dal 118

GROSSETO — Travolto da un'auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, è finito in ospedale per i traumi multipli riportati in codice 2.

L'incidente stradale è avvenuto stamani alle 7 sulla via Aurelia Nord. A rimanere ferito è stato appunto il ciclista, un uomo di 50 anni.

Sul posto dopo la chiamata con richiesta di soccorso è confluito il personale sanitario del 118. Il 50enne è stato trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto per politrauma.