Silvia Romano, Sala: «Finalmente la buona notizia, ora verità per Giulio Regeni» Silvia Romano, Sala: «Finalmente la buona notizia, ora verità per Giulio Regeni»

Attualità domenica 10 maggio 2020 ore 17:33

Covid, nel grossetano spuntano altri tre casi

Dopo alcuni giorni in cui non erano stati registrati nuovi casi di coronavirus, oggi la Ausl riferisce di tampone con esito positivo per tre persone