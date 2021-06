Viaggio nello zoo di Roma tra cinghiali, topi, gabbiani, cani selvatici e una capra (con tutta la spazzatura che li attira) Viaggio nello zoo di Roma tra cinghiali, topi, gabbiani, cani selvatici e una capra (con tutta la spazzatura che li attira)

Attualità lunedì 07 giugno 2021 ore 16:48

Covid, 2 morti in 24 ore

Le vittime sono un uomo di 69 anni e una donna di 78. Ancora 6 le persone in terapia intensiva. Per i nuovi contagi netta concentrazione in un comune