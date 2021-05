Covid, nel Grossetano 16 nuovi contagi

Morto Franco Battiato. L'intervista del 2018: «Milano con la nebbia, mi piacque molto: cantavo per scherzo dei madrigali barocchi. Fu Gaber che mi disse di chiamarmi Franco»

Non ci son nuovi casi di positività in tutta la provincia tra le persone con più di 80 anni. I dati territoriali dal bollettino della Asl

GROSSETO — Su 683 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Grosseto e provincia sono 16 i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati e si trovano 1 a Castiglione della Pescaia, 1 a Civitella Paganico, 2 a Gavorrano, 9 a Grosseto, 2 a Orbetello, 1 a Scansano. Non si registra alcun ulteriore decesso.

I numeri arrivano col bollettino emesso quotidianamente dalla Asl Sud Est. I nuovi contagi riguardano 2 persone di età al di sotto dei 18 anni, 3 tra 19 e 34 anni, 5 tra 35 e 49 anni, 4 fra 50 e 64 anni e 2 fra 65 e 79 anni. Sono invece 6 i nuovi guariti.

Quanto ai ricoveri, poi, attualmente all'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti 21 pazienti in reparto di degenza Covid e 10 in terapia intensiva.

A livello aziendale, nell'intera Asl Sud Est sono complessivamente 50 i nuovi casi riscontrati in più dalle 14 di ieri. In tutto risultano attualmente in carico alla Asl, nel Grossetano, 522 persone positive tra cui 453 seguite al domicilio.

