Altri 86 contagi e due morti nel grossetano

Nuovo aggiornamento dell'Asl sud est relativo ai nuovi casi di Coronavirus sul territorio provinciale. Tra ieri e oggi due decessi

GROSSETO — Nuovo aggiornamento dell'Asl sud est relativo ai nuovi casi di Coronavirus sul territorio provinciale di Grosseto. Dopo i 131 casi segnalati ieri, nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati altri 86.

Si tratta di nuovi casi, emersi grazie all’analisi di 899 tamponi. Il report dell'Asl sud est segnala purtroppo anche due decessi attribuibili al Coronavirus avvenuti tra ieri e oggi all'ospedale Misericordia di Grosseto: due donne di 89 e 93 anni.

Tra i nuovi casi registrati 17 hanno meno di 19 anni, mentre altri 15 hanno più di 65 anni. Ad oggi in provincia si contano 1758 positivi, di cui 1598 seguiti a domicilio.



Questa la suddivisione, per Comune di residenza, dei casi accertati nelle ultime 24 ore dalla Ausl Toscana sud est in Provincia di Grosseto: Arcidosso 2, Campagnatico 2, Capalbio 1, Cinigiano 1, Civitella Paganico 1, Follonica 8, Gavorrano 1, Grosseto 46, Magliano in Toscana 5, Manciano 1, Massa Marittima 3, Monte Argentario 4, Orbetello 5, Pitigliano 1, Roccastrada 3, Santa Fiora 1, Sorano 1.

Nel reparto Covid dell'ospedale di Grosseto sono 59 le persone ricoverate, 16 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 14 guarigioni.