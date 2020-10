Covid, altri 14 positivi nel grossetano

Sono quelli individuati tra ieri e oggi dall'Asl sud est grazie all'analisi dei tamponi. Tra i nuovi casi anche due ragazzine. Tre anziani ricoverati

GROSSETO — In provincia di Grosseto si contano 14 nuovi casi di Coronavirus. Sono quelli individuati nelle ultime 24 ore grazie all'analisi dei tamponi. Lo comunica l'Asl sud est. I nuovi casi di positività sono così distribuiti: Grosseto 4, Arcidosso 1, Follonica 3, Isola del Giglio 4, Monte Argentario 1, Scarlino 1.

Tra i nuovi casi segnalati dall'Asl ci sono anche due ragazzine di 10 e 15 anni. Tre uomini di 73, 74 e 90 anni sono ricoverati in ospedale.

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 20 persone perché contatti stretti delle persone risultate positive.

Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), si contano 4.265 persone in isolamento domiciliare perché contatti di un caso già noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 1.442 a domicilio e 8 in albergo sanitario.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3736 tamponi.

In Toscana i nuovi casi sono 581.

I dati, aggiornati al primo pomeriggio di oggi, fanno salire a 20.262 i casi di positività registrati sul territorio toscano dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il report della Regione segnala due decessi, avvenuti in provincia di Pisa e Firenze. Per quanto riguarda la situazione attuale, in Toscana si contano 11.171 guariti e 7.906 positivi. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 878.817, 11.146 in più rispetto a ieri. Sono 7.879 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 322 (47 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (stabili).