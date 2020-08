Covid, 3 nuovi casi nel grossetano, un altro bimbo

Su 38 nuovi positivi individuati in Toscana, tre vivono in Maremma e sono tutti rientrati da viaggi all'estero. Il bambino ha 10 anni

GROSSETO — Tre uovi casi di contagio nel grossetano, tutti di importazione, ovvero persone rientrate da un viaggio all'estero.

Si tratta di un bambino di 10 anni tornato dall'Albania. Abita a Scarlino, non ha sintomi ed è in isolamento domiciliare; poi c'è una ragazza di 19 anni tornata dalla Croazia, anche lei in isolamento presso la sua abitazione, a Follonica, con qualche sintomo della malattia. Infine un uomo di 40 anni residente a Montieri e rientrato in Toscana dalla Macedonia. Anche lui è asintomatico.

Il tracciamento dei contatti dei nuovi casi ha portato a mettere in isolamento e a sottoporre a tampone altre 9 persone, ora in attesa dell'esito del test.

Dall'inizio della pandemia i contagiati dal Covid in provincia di Grosseto sono in tutto 424.