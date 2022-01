Cosmetici malsicuri e scatta il sequestro

Erano decine i pezzi privi di etichette in italiano che recassero le informazioni d'obbligo. Per il titolare del negozio 1.000 euro di sanzione

GROSSETO — Sequestro dei carabinieri del Nas per decine di cosmetici malsicuri, articoli dalle tinture per capelli ai prodotti per l'igiene intima erano privi delle etichette in italiano con le informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

A scoprirli in un negozio di Grosseto sono stati i carabinieri del nucleo antisofisticazione (Nas) di Livorno nel corso di controlli che hanno passato al setaccio la città.

Il valore delle 70 confezioni di articoli sequestrati privi dei requisiti di legge ammonta a 1.000 euro, proprio lo stesso importo della sanzione elevata nei confronti del titolare del negozio.