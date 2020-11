Coronavirus, altri 72 contagiati in provincia

Quasi la metà dei nuovi casi risiede nel capoluogo di provincia. Grosseto si conferma la provincia toscana con il tasso di positività più basso

GROSSETO — Sono 424 i nuovi casidi positività al Coronavirus emersi tra ieri e oggi nelle tre province afferenti all'Asl sud est. 72 di questi risiedono nel territorio grossetano.

Sono dieci in più di ieri, ma sempre al di sotto della media regionale. La Toscana si trova al momento al settimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 1.621 positivi per 100.000 abitanti. Grosseto, con 833, si conferma la provincia di notifica con il tasso più basso.

Quasi la metà dei 72 nuovi casi risiede nel capoluogo di provincia. Questa la distribuzione, Comune per Comune, trasmessa dall'azienda sanitaria:



Arcidosso (2), Campagnatico (1), Castel Del Piano (2), Castiglione Della Pescaia (5), Follonica (7), Gavorrano (7), Grosseto (33), Magliano In Toscana (2), Massa Marittima (5), Roccastrada (3), Santa Fiora (1), Scansano (2), Semproniano (2).

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento per 121 contatti stretti delle persone risultate positive in provincia.

Sono 2.787 i nuovi casi di positività accertati in Toscana nelle ultime 24 ore: di fatto è risultato positivo il 27,6 per cento delle 10.087 persone che hanno effettuato il test. I nuovi casi emersi nel territorio regionale fanno salire a 41.583 gli attualmente positivi e a 60.467 i contagiati da inizio epidemia. Salgono però anche i guariti: ad oggi sono 17.352, ovvero 614 in più rispetto a ieri.