Ancora temporali, 21 ore di allerta meteo

Allerta meteo in codice giallo su buona parte della Toscana. Le precipitazioni più intense sull'Arcipelago e sulle coste di Pisa, Livorno e Grosseto

GROSSETO — Brusco calo delle temperature e maltempo persistono sulla Toscana e la Sala di protezione civile regionale ha aggiornato l'allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Diramato un codice giallo dalle 15 di oggi, domenica 27 settembre, fino alle 12 di domani, lunedì 28, per forti temporali su Arcipelago, sulla costa pisana e sulle province di Livorno e Grosseto.

Codice giallo anche per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, sempre dalle 15 alle 12 di domani, su buona parte della Toscana, fatta eccezione per la provincia di Massa Carrara e quella di Lucca.

Per la giornata di oggi, domenica, sono attese precipitazioni a partire dalle zone meridionali in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio; in serata le piogge potranno risultare persistenti sulle zone interne, a carattere di rovescio o temporale sulla fascia costiera anche di forte intensità.

Lunedì, residua instabilità sulla costa centro-meridionale e Arcipelago dove non si escludono locali temporali, anche forti.

Le piogge più intense, come detto, sono attese sull'Arcipelago e sulla costa delle provincia di Grosseto, dove si rinforzeranno i venti di Scirocco/Levante.

I temporali potranno essere localmente anche persistenti eaccompagnati da grandinate o colpi di vento.