Covid, contagiato un ragazzo di 17 anni

Nuovo caso di coronavirus nel grossetano nelle ultime 24 ore dopo quattro giorni di calma, non ancora inserito nel rapporto giornaliero della Regione

FOLLONICA — Un nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di un ragazzo di 17 anni che vive nel comune di Follonica. Era da sabato scorso che non si registravano nuovi contagi nel territorio grossetano, della Maremma e dell'Amiata. A renderlo noto il bollettino odierno della Asl Toscana sud est. Il caso non è stato ancora inserito invece .el rapporto giornaliero della Regione.

Allo stato attuale, quindi, i casi di contagio riscontrati da inizio epidemia nel grossetano sono in tutto 401. I deceduti 24.