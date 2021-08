Covid, 33 contagi in più in provincia di Grosseto

Rave illegale sul lago di Mezzano, un gruppo di livornesi: «Alla gente piace drogarsi, per questo viene qui»

Il tracciamento condotto nelle ultime 24 ore nel Grossetano ha fatto emergere 33 casi positivi. Restano stabili i ricoverati in terapia intensiva

GROSSETO — Sono 33 i nuovi tamponi positivi emersi nella provincia di Grosseto su 449 test effettuati. Nelle precedenti 24 ore i contagi erano stati 18 con poco più di 500 test.

I nuovi casi tracciati si trovano ad Arcidosso 2, Capalbio 1, Castiglione della Pescaia 4, Follonica 1, Grosseto 16, Montieri 2, Orbetello 2, Roccastrada 3, Santa Fiora 1 e Sorano 1. Non si registra alcun ulteriore decesso. I numeri arrivano col bollettino emesso quotidianamente dalla Asl Sud Est.

I nuovi contagi riguardano 10 persone di età al di sotto dei 18 anni, 8 tra 19 e 34 anni, 6 tra 35 e 49 anni, 5 fra 50 e 64 anni, 2 fra 65 e 79 anni e 2 over 80. Sono invece 26 i nuovi guariti.

Quanto ai ricoveri, all'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti 12 pazienti in reparto di degenza Covid e 4 in terapia intensiva.

A livello aziendale, nell'intera Asl Sud Est sono complessivamente 112 i nuovi casi riscontrati in più dalle 14 di ieri. In tutto risultano attualmente in carico alla Asl, nel Grossetano, 548 persone positive tra cui 517 seguite al domicilio.

