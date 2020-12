Coronavirus, due casi in provincia di Grosseto

Coronavirus, Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L'Italia avrà record di morti in Europa»

Emergenza Covid, scendono i numeri dei nuovi positivi, solamente due su 477 tamponi effettuati, diminuiscono anche le persone ricoverate

GROSSETO — Tra ieri e oggi sono due le persone risultate positive al nuovo Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri cinque). Lo segnala l'Asl sud est nel report odierno.

I nuovi positivi sono stati individuati grazie all'analisi di 477 tamponi.

Dopo le due morti avvenute ieri nel Grossetano il numero totale dei decessi avvenuti da inizio epidemia rimane 64.

I nuovi contagi sono stati registrati 1 ad Arcidosso e 1 a Massa Marittima.

Oggi non si sono registrate nuove guarigioni. Le persone attualmente positive nel territorio provinciale sono 905.

Cala il numero dei ricoverati per Covid all'ospedale Misericordia: sono attualmente 38 (2 in meno rispetto e ieri), 15 in terapia intensiva (dato stabile).

