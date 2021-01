Deposito nucleare nazionale, in Toscana due zone idonee

Sono situate in due Comuni della Toscana del sud. Le regioni italiane con aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito di scorie nucleari sono 7

ROMA — Svelata la mappa dei luoghi idonei per ospitare il temuto deposito nazionale di rifiuti nucleari, la cui costruzione richiederà un investimento da 900 milioni di euro.

Tra le sette regioni candidate c'è anche la Toscana dove sono state individuate due aree, situate rispettivamente a Campagnatico, in provincia di Grosseto, e a Pienza, in provincia di Siena. A renderlo noto è stata la Sogin, la società pubblica per la gestione del nucleare, pubblicando sul suo sito web il progetto del deposito di rifiuti radioattivi di bassa e media intensità.

Sul sito Sogin spiega che "il deposito nazionale sarà un’infrastruttura ambientale di superficie che permetterà di sistemare definitivamente in sicurezza i rifiuti radioattivi, oggi stoccati all’interno di decine di depositi temporanei presenti nel Paese, prodotti dall’esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca".

Le regioni dove sono state individuate le aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nucleare nazionale sono, oltre alla Toscana, il Piemonte, il Lazio, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna e la Sicilia.

In tutto i luoghi idonei sono 67 e quelli che hanno ottenuto i punteggi più alti sono 17, di cui 12 situati in Piemonte (2 in provincia di Torino e 5 in provincia di Alessandria) e 5 in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Secondo le stime della Sogin, il cantiere per la costruzione del deposito dovrebbe generare oltre 4.000 posti di lavoro all'anno per i 4 anni di durata dei lavori. Durante la fase di esercizio, invece, l'occupazione diretta è stimata mediamente in circa 700 addetti.

Qui sotto la piantina he evidenzia, in viola, i Comuni di Campagnatico e Pienza nella Toscana del sud.