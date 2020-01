Allerta ghiaccio in Toscana per l'Epifania

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo di criticità che interessa la maggior parte delle province

FIRENZE — Nella notte tra 5 e 6 gennaio è scattata una allerta in codice giallo per rischio ghiaccio nei fondovalle interni. L'allerta interessa tutto l’arco orientale, dalla Garfagnana al bacino interno del Fiora e dell’Albegna, passando per Mugello, Romagna toscana e bacino del Reno, Casentino e Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana. Le province interessate sono Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato e Siena.

L'allerta è arrivata dalla sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità gialla per la notte tra il 5 e il 6 gennaio, con durata fino alle 9 di domani, lunedì. Il tempo stabile, con l’alta pressione e il permanere di temperature rigide, renderanno possibili gelate notturne nei fondovalle più interni.

Saranno possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Possibili anche localizzati problemi negli spostamenti e temporanei problemi alle reti di distribuzione di servizi.