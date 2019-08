​Successo per Bimbi sicuri al Camping Voltoncino

Massimo Colavita, istruttore certificato Blsd esprime soddisfazione e rilancia: "utile e gratuito, chiedetelo anche nel vostro campeggio"

GROSSETO — Bimbi sicuri è un corso di Salvamento Academy volto a promuovere, tra tutte le persone interessate, corsi base gratuiti per diffondere tecniche salvavita dedicate ai bambini, metodi di prevenzione e manovre di disostruzione in caso di soffocamento.

Se è vero che un corso del genere può essere di gran conforto a genitori e nonni che vogliono conoscere quali insidie si nascondono in casa o in altri ambienti familiari, è ancor più vero che luoghi insoliti e complessi, come ad esempio i campeggi, possono costituire una grande fonte di apprensione.

Da qui l’idea di Massimo Colavita: mettere gratuitamente la propria professionalità a disposizione degli imprenditori che vorranno organizzare nelle proprie strutture ricettive dei corsi formativi della durata di due ore.

Il 12 luglio Colavita aveva lanciato l’iniziativa, i primi ad accoglierla sono stati i gestori del Camping Village Voltoncino, che il 5 agosto hanno ospitato con successo la prima sessione formativa di Bimbi sicuri. I partecipanti sono stati oltre quaranta. Tra i presenti anche molti bambini, che a sorpresa hanno voluto partecipare al corso per sperimentare le manovre di disostruzione e le altre tecniche salvavita.

“Devo dire che è stato emozionante e al tempo stesso gratificante vedere così tanti bambini desiderosi di essere di aiuto al fratellino o alla sorellina in caso di emergenza - spiega Massimo - ed è stato divertente interagire con loro. Naturalmente in caso di reale pericolo è sempre necessario l’intervento di un adulto, ma rendere questi bimbi consapevoli dei rischi presenti attorno a loro è stato un buon modo per fare prevenzione” spiega l’istruttore.

“Ringrazio infine la direzione del Camping Village Voltoncino, che per prima ha voluto sperimentare il corso Bimbi sicuri, promettendo di riservare presto altre date per i propri ospiti - precisa Massimo - e rilancio la mia disponibilità a svolgere sessioni formative nei campeggi che vorranno offrire questo servizio a costo zero”. E conclude “se siete in vacanza sulla costa toscana e il corso Bimbi sicuri non è previsto nella struttura ricettiva che vi ospita, chiedetelo voi alla direzione, organizzarlo è semplice: basta contattarmi”.

Per maggiori informazioni scrivete una email a massimo.colavita@salvamentotoscana.it o chiamate il 329.2440598.