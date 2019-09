Presidente di seggio, domande entro fine ottobre

I cittadini che vogliono iscriversi all’Albo dei presidente di seggio elettorale devono presentare una domanda entro il 31 ottobre

Le domande devono essere compilate su un modulo predisposto dall’amministrazione e reperibile all’ufficio elettorale o sul sito del Comune, nella Home page, sezione “Novità” e si potranno presentare allo stesso sportello elettorale in via Saffi 17 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17) oppure inviare per email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it o con posta elettronica certificata: comune.grosseto@postacert.toscana.it.