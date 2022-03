La panchina rossa per le donne nella sede Cgil

A Irpin, dove le bombe hanno ucciso la mamma con i suoi bambini: per strada restano i loro bagagli

GROSSETO — Più diritti per le donne e no alla violenza di genere: è il messaggio della panchina rossa inaugurata stamani nella sede della Cgil di Grosseto in occasione dell'8 Marzo, Festa della Donna.

A realizzare la seduta hanno collaborato gli studenti del liceo artistico del Polo Luciano Bianciardi.

L'inaugurazione è avvenuta nei locali di via Repubblica Dominicana 24 sotto il motto "Donne libere dalla violenza". Sulla panchina era adagiata anche la bandiera della pace.