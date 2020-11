Nel grossetano 71 nuovi casi di Covid-19

L’azienda sanitaria ha disposto l’isolamento per 19 persone entrate in contatto con altre risultate positive al Coronavirus

GROSSETO — Il bollettino dell’Asl sud est relativo alle ultime ventiquattro ore segnala 71 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto.

Tra i nuovi postivi ci sono anche due bambini di cinque anni, e altri tre di 9, 10 e 11 anni. Tra positivi anche otto giovanissimi tra i 13 e i 17 anni.

In relazione al tracciamento dei contatti, l’azienda sanitaria ha disposto l’isolamento per 19 persone entrate in contatto con altre risultate positive al Covid-19. Vi sono inoltre 32 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo.

Il bollettino odierno diffuso dalla Regione non segnala nuovi decessi collegabili al virus nel territorio grossetano, ma nel resto della Toscana, tra ieri e oggi, le vittime sono state 18: 9 uomini e 9 donne con un'età media di 85,4 anni che fanno salire a 1.363 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Intanto sale anche il numero dei contagiati toscani: 46.642 da inizio epidemia, 2.379 solo nelle ultime ventiquattro ore.

I nuovi casi di Coronavirus riportati del bollettino regionale sono stati diagnosticati grazie ai test effettuati su 9.309 persone (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,6 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.127 tamponi antigienici rapidi eseguiti oggi.

Gli attualmente positivi sono 29.974, i ricoverati sono 1.279 di cui 173 in terapia intensiva.