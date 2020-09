Il Covid infetta altre tre persone nel grossetano

Sono tre i nuovi casi di positività individuati dalla Asl Toscana Sud Est in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. Nessun decesso

GROSSETO — Stesso incremento di 24 ore fa nel numero di positivi al Covid-19 in provincia di Grosseto: sono 3, infatti, i nuovi pazienti positivi al SarsCov2 segnalati dalla Asl Toscana Sud Est nel bilancio giornaliero. Si tratta di due donne, una di 50 anni e una di 70 rispettivamente a Orbetello e Monte Argentario entrambe asintomatiche e di un uomo di 67 anni sempre a Monte Argentario, contatto di caso.

Sulla base dei nuovi contagi, il Dipartimento di Prevenzione non ha, per il momento, individuato ulteriori contatti per i casi grossetani.

Sono in tutto 2.023 le persone in isolamento domiciliare in tutto il territorio della Asl Toscana Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto). Sono, inoltre, 9 i ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 7 quelli presso le Malattie infettive e 3 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.