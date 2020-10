Due nuovi positivi al coronavirus nel Grossetano

Nelle ultime 24 ore un caso a Grosseto e uno a Civitella Paganico. Mentre sono 197 i nuovi casi in Toscana, che registra anche un decesso

GROSSETO — Sono due i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Grosseto, rilevati nel Comune capoluogo - un uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare, in quanto sintomatico e a Civitella Paganico - una donna di 27 anni già in isolamento domiciliare, rientrata dalla Francia, asintomatica.

Mentre sono 197 i nuovi positivi al coronavirus emersi in Toscana nelle ultime 24 ore e segnalati dalla Regione, che riferisce anche di un nuovo decesso collegato al Covid-19: si tratta di una donna di 98 anni residente in provincia di Massa Carrara.

In provincia di Grosseto, dall'inizio dell'epidemia, la Regione ha contato 615 casi e 25 decessi collegati al Covid-19 su 1.166 in Toscana.

L'età media dei 197 casi toscani odierni è di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico; 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, il 40 per cento è stato individuato perché contatto di persona già risultata positiva.

In Toscana si contano oggi 3.780 attualmente positivi, 123 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali (4 in meno rispetto a ieri), 24 gli assistiti in terapia intensiva (quanti ieri).

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 413 casi per 100mila abitanti (la media italiana è di circa 530).

Il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl Toscana sud est, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento 2 contatti per i casi di Grosseto che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 1.942 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 603. Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 11 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.380 tamponi.