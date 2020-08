Il ponte di Genova alla vigilia dell'inaugurazione: il video dal drone Il ponte di Genova alla vigilia dell'inaugurazione: il video dal drone

Attualità domenica 02 agosto 2020 ore 17:50

Covid, zero casi in cinque giorni nel grossetano

Il report della Regione relativo alle ultime 24 ore non segnala nuovi casi di Coronavirus nel territorio provinciale. In Toscana 9 positivi in più