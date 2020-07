Covid, in Maremma dopo la tregua 5 casi in 48 ore

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Nessun caso nelle ultime 24 ore ma sono saliti a cinque i casi accertati nelle ultime 48 ore dopo 5 giorni di tregua sul fronte dei contagi

GROSSETO — Salgono a cinque i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 48 ore in Maremma. Ai 4 positivi segnalati nella giornata di ieri si aggiunge adesso il quinto caso sospetto che è stato confermato. Nelle ultime 24 ore non risultano altri tamponi positivi nel Grossetano.

I 4 nuovi casi delle ultime 48 ore sono residenti a Grosseto: una donna di 47 anni, un uomo di 74 ed uno di 85 anni ed una signora di 100 anni, mentre il caso sospetto è stato registrato a Castiglione della Pescaia, si tratta di una donna di 44 anni.

Attualmente la Asl Toscana sud est ha in carico 36 casi, 29 sono in isolamento domiciliare, 3 in ospedale, uno è ricoverato al di fuori del territorio dell'Asl, un altro è stato trasferito in un altto territorio e c'è poi un anziano ricoverato in Rsa.

I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 1.391.