Coronavirus, terzo giorno senza nuovi casi

L'Asl sud est non segnala nuovi casi in provincia di Grosseto. Il totale dei positivi registrati da inizio epidemia resta fermo a 393

GROSSETO — Nessun nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. E' il terzo giorno consecutivo senza nuovi contagi. Il totale dei positivi registrati da inizio epidemia resta invariato a quota 393.

Anche il numero delle vittime rimane fermo a 21.

Nel territorio dell'Asl sud est, che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ad oggi le persone in carico per covid-19 sono 118. Tra queste 96 sono in isolamento domiciliare e 23 in ospedale.I guariti sono complessivamente 1.266.

In Toscana sono 10.100 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri.

1.166 le persone attuamente positive. I guariti aumentano del 1,2 per cento e raggiungono quota 7.897 (il 78,2 per cento dei casi totali). Nel territorio regionale si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna, con un’età media di 83,3 anni.