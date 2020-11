Coronavirus, 74 nuovi positivi nel grossetano

19 casi tra bambini e ragazzi, 12 sono over 80. In Toscana 1932 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore e 37 decessi

GROSSETO — Dopo una settimana tutta in salita, oggi il numero dei nuovi positivi accertati in provincia di Grosseto torna a scendere: sono 74 i nuovi casi di Coronavirus accertati. 670 i tamponi effettuati. Dei nuovi casi, 19 hanno una età compresa tra 0 e 18 anni, mentre 12 sono over 80.

I nuovi casi per Comune: Arcidosso 2, Capalbio 2, Castel Del Piano 1, Castiglione Della Pescaia 3, Follonica 7, Gavorrano 3, Grosseto 41, Magliano In Toscana 1, Manciano 2, Massa Marittima 1, Orbetello 3, Roccastrada 6, Scansano 1, scarlino 1.

Questo il trend dei nuovi casi accertati nell'ultima settimana: 62, 72, 72, 91, 107, 146, 74.

Nel reparto Covid dell'ospedale di Grosseto sono ricoverati 56 pazienti, 11 in terapia intensiva.

Tra ieri e oggi, in Toscana, a fronte di 7.960 persone testate sono state diagnosticate 1932 nuove positività (24,3 per cento). Nelle ventiquattro ore precedenti i nuovi casi riscontrati erano stati 2507, a fronte di 9.150 persone testate (27,4 per cento).

Oggi si registrano 37 nuovi decessi in Toscana (18 uomini e 19 donne con un'età media di 84,4 anni)