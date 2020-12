Contrae il Coronavirus e muore a 43 anni

Dopo una settimana senza decessi, il virus torna a colpire e fa due vittime in provincia di Grosseto. 5 i nuovi positivi

GROSSETO — Tra ieri e oggi due persone che avevano contratto il Coronavirus sono morte in provincia di Grosseto. Lo segnala l'Asl sud est, che nel report di oggi, comunica il decesso di un uomo di 43 anni e di una donna di 64. Il triste bilancio dei decessi avvenuti da inizio epidemia nel grossetano sale a 64.

Scende invece, dopo i 28 segnalati ieri, il numero dei nuovi positivi in provincia di Grosseto. Tra ieri e oggi sono stati accertati 5 nuovi casi di Coronavirus, individuati grazie all'analisi di 274 tamponi. I nuovi contagi sono 2 a Grosseto, 2 a Gavorrano e uno a Follonica.

Anche oggi si sono registrate nuove guarigioni, 54, che fanno scendere a 905 le persone attualmente positive nel territorio provinciale. Cala anche il numero dei ricoverati per Covid all'ospedale Misericordia: sono attualmente 40 (6 in meno rispetto e ieri), 15 in terapia intensiva (dato stabile).

