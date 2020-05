Lotta all'omofobia, l'impegno di Agedo

Secondo l'associazione "trent'anni non sono bastati a superare l'odio e la discriminazione". L'impegno nei territori della Toscana

PORTOFERRAIO — “Cari tutti, genitori, amiche e amici, figlie e figli, nonne e nonni, fratelli e sorelle, 30 anni sono trascorsi da quel 17 maggio 1990 quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”.

Si legge in una nota diffusa da Agedo Livorno, sezione Isola d'Elba, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia che ricorre oggi, 17 Maggio.

"Questa giornata - si legge nella nota - è stata scelta come Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (o Idahobit, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), è una ricorrenza promossa da un Comitato Internazionale ed è riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite e si celebra dal 2004. Nel 2007, in seguito ad alcune dichiarazioni di autorità polacche contro la comunità LGBT, l’Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l’omofobia sul suo territorio affermando tra l’altro:

'Il Parlamento europeo […] ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell’Unione europea senza discriminazioni'; '[…] condanna i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l’odio e

la violenza, anche se ritirati in un secondo tempo, e chiede alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarli'.

Ma secondo Agedo tutto questo ancora non si sono raggiuti pieni diritti per tutti dopo tren'anni.

"Nella particolare situazione di allarme sanitario che non consente lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni pubbliche, - spiega l'associazione - Agedo conferma la sua presenza e la sua determinazione ben consapevole che i diritti quando non sono per tutti sono privilegi.”

Per mezzo del suo sito internet, l’associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, Agedo ricorda l’importante ricorrenza di oggi, domenica 17 Maggio, giornata internazionale contro l’Omobitransfobia.

A questo proposti Agedo Livorno segnala due appuntamenti per oggi: alle ore 16 diretta Instagram L.E.D ON, Luca Dieci con l’intrvista di Francesca Vecchioni sul profilo di Arcigay Livorno e l’intervento dell’Avv. Federica Tempori per Famiglie Arobaleno; alle ore 18 una videoconferenza con l'avvocato Matteo Mammini sulla piattaforma Meet "Omobitransfobia e diritti", link per il collegamento http://meet.google.com/djd-dxzw-rvi.

Infine ecco i recapiti delle sede territoriali toscane di Agedo:

- Agedo Livorno, Via Feliks Bikonacki 5, Livorno sito: http://www.agedotoscana.it/; mail: livornoagedo@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/AGEDO-Toscana-Livorno-284966251956846/; numero di telefono: Livorno 339- 3418575; Firenze 320-1162042; isola d'Elba 329-0822185; Grosseto 392-2822141; Siena 335-7410170.

Vedi qua sotto il video di Agedo Roma sulla Giornata contro l'omofobia.