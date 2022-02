Tra Grosseto e Maremma 609 casi e 3 morti

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

​Il dato sui nuovi tamponi positivi arriva a fronte di 4.218 test complessivamente processati nel corso delle ultime 24 ore. Ecco gli aggiornamenti

GROSSETO — Su 4.218 tamponi processati nelle ultime 24 ore tra Grosseto e provincia sono 609 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 259, due giorni fa 393).

Questa la provenienza dei casi odierni: Arcidosso 15, Campagnatico 7, Capalbio 8, Castel Del Piano 7, Castell'Azzara 3, Castiglione Della Pescaia 32, Cinigiano 2, Civitella Paganico 4, Follonica 64, Gavorrano 17, Grosseto 259, Isola del Giglio 13, Magliano In Toscana 16, Manciano 23, Massa Marittima 21, Monte Argentario 26, Orbetello 31, Pitigliano 7, Roccalbegna 1, Roccastrada 20, Santa Fiora 4, Scansano 7, Scarlino 12, Seggiano 1, Semproniano 1, Sorano 7.

Nell'ultimo aggiornamento sono segnalati 3 decessi: si tratta di due uomini, uno di 83 anni (paziente vaccinato con patologie pregresse), uno di 88 (paziente non vaccinato con pregresse comorbità e patologie) e una donna di 72 anni (vaccinata con pregresse comorbità e patologie).

Nei reparti Covid dell'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti complessivamente 42 pazienti (5 meno di ieri): 38 in reparto di degenza (circa il 50% non vaccinati, circa il 50% vaccinati con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni) e 4 in terapia intensiva (circa l'80% non vaccinati, circa il 20% vaccinati con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni e con gravi patologie pregresse).